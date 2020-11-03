Мером Костянтинівки став Азаров
Мером Костянтинівки став Азаров
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
«Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
«Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
У Відні терористи напали на синагогу, є поранені
У Відні терористи напали на синагогу, є поранені
Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Коронавірус поширюється "просто в ураганному режимі", - Степанов

За добу в Україні знову три ковідні рекорди.

Коронавірус поширюється "просто в ураганному режимі", - Степанов
Фото: facebook/Максим Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав темпи поширення коронавірусної недуги "шаленими".

"Черговий антирекорд. Він дійсно, коронавірус я маю на увазі, поширюється шаленими темпами. Просто в ураганному режимі. Ми це бачимо, в тому числі, і по європейських країнах. Зараз життєво необхідно дотримуватися встановлених правил. Будь ласка, дотримуйтеся їх", - заявив він під час брифінгу 3 листопада.

За його словами, окрім рекордної кількості нових випадків та одужань від ковіду за добу, в Україні зафіксовано ще один рекорд - щодо госпіталізації. Так, у заклади охорони здоров’я  госпіталізовано 1 207 осіб з з важким та середньо важким перебігом Covid-19.

За минулу добу проведено 34 818 тестів методом ПЛР, а також 26 018 ІФА-тестів на антитіла.

За останніми даними, в Україні від початку пандемії на коронавірусну недугу захворіло 411 093 особи, одужало - 168 868 осіб, 7 532 пацієнтів померли. Протягом 2 листопада виявили 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100.

За даними моделювання Київської школи економіки, Україна все ще перебуває на шляху до найгіршого сценарію поширення COVID-19. Досі зберігається небезпека того, що до кінця року від коронавірусу помруть 20 тисяч українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також