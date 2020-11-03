Коронавірус поширюється "просто в ураганному режимі", - Степанов

За добу в Україні знову три ковідні рекорди.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав темпи поширення коронавірусної недуги "шаленими".

"Черговий антирекорд. Він дійсно, коронавірус я маю на увазі, поширюється шаленими темпами. Просто в ураганному режимі. Ми це бачимо, в тому числі, і по європейських країнах. Зараз життєво необхідно дотримуватися встановлених правил. Будь ласка, дотримуйтеся їх", - заявив він під час брифінгу 3 листопада.

За його словами, окрім рекордної кількості нових випадків та одужань від ковіду за добу, в Україні зафіксовано ще один рекорд - щодо госпіталізації. Так, у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 1 207 осіб з з важким та середньо важким перебігом Covid-19.

За минулу добу проведено 34 818 тестів методом ПЛР, а також 26 018 ІФА-тестів на антитіла.

За останніми даними, в Україні від початку пандемії на коронавірусну недугу захворіло 411 093 особи, одужало - 168 868 осіб, 7 532 пацієнтів померли. Протягом 2 листопада виявили 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100.

За даними моделювання Київської школи економіки, Україна все ще перебуває на шляху до найгіршого сценарію поширення COVID-19. Досі зберігається небезпека того, що до кінця року від коронавірусу помруть 20 тисяч українців.