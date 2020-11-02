За добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків захворювання на коронавірус, серед інфікованих - 271 дитина та 255 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за останню добу було госпіталізовано – 801 особу. Померли 69 пацієнтів. Одужали - 2 327 осіб.
За добу було здійснено 36 587 тестувань на ковід (методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4 925).
За весь час пандемії в Україні захворіли – 402 194 особи, одужали - 163 768. Померли 7 375 пацієнтів. Всього було проведено 3 344 211 ПЛР-тестувань.
Найбільшу кількість підтверджених випадків ковіду за останню добу було зареєстровано у Харківській області (817 випадків), Києві (507), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.
Статистика у регіонах:
- м.Kиїв – 38745 випадків;
- Вінницька область – 10789 випадків;
- Волинська область – 13983 випадки;
- Дніпропетровська область – 15411 випадків;
- Донецька область – 11235 випадків;
- Житомирська область – 15363 випадки;
- Закарпатська область – 14911 випадків;
- Запорізька область – 10370 випадків;
- Івано-Франківська область – 21169 випадків;
- Київська область – 17175 випадків;
- Кіровоградська область – 2656 випадків;
- Луганська область – 3760 випадків;
- Львівська область – 30700 випадків;
- Миколаївська область – 8495 випадків;
- Одеська область – 25325 випадків;
- Полтавська область – 9852 випадки;
- Рівненська область – 19573 випадки;
- Сумська область – 12071 випадок;
- Тернопільська область – 20963 випадки;
- Харківська область – 37997 випадків;
- Херсонська область – 4270 випадків;
- Хмельницька область – 16422 випадки;
- Черкаська область – 9422 випадки;
- Чернівецька область – 22485 випадків;
- Чернігівська область – 9052 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 436 707 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 5 300 пацієнтів