За добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків захворювання на коронавірус, серед інфікованих - 271 дитина та 255 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за останню добу було госпіталізовано – 801 особу. Померли 69 пацієнтів. Одужали - 2 327 осіб.

За добу було здійснено 36 587 тестувань на ковід (методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4 925).

За весь час пандемії в Україні захворіли – 402 194 особи, одужали - 163 768. Померли 7 375 пацієнтів. Всього було проведено 3 344 211 ПЛР-тестувань.

Найбільшу кількість підтверджених випадків ковіду за останню добу було зареєстровано у Харківській області (817 випадків), Києві (507), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.

Статистика у регіонах:

м.Kиїв – 38745 випадків;

Вінницька область – 10789 випадків;

Волинська область – 13983 випадки;

Дніпропетровська область – 15411 випадків;

Донецька область – 11235 випадків;

Житомирська область – 15363 випадки;

Закарпатська область – 14911 випадків;

Запорізька область – 10370 випадків;

Івано-Франківська область – 21169 випадків;

Київська область – 17175 випадків;

Кіровоградська область – 2656 випадків;

Луганська область – 3760 випадків;

Львівська область – 30700 випадків;

Миколаївська область – 8495 випадків;

Одеська область – 25325 випадків;

Полтавська область – 9852 випадки;

Рівненська область – 19573 випадки;

Сумська область – 12071 випадок;

Тернопільська область – 20963 випадки;

Харківська область – 37997 випадків;

Херсонська область – 4270 випадків;

Хмельницька область – 16422 випадки;

Черкаська область – 9422 випадки;

Чернівецька область – 22485 випадків;

Чернігівська область – 9052 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 436 707 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 5 300 пацієнтів