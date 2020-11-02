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За добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків COVID-19

Госпіталізовано за добу 801 пацієнта.

За добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків захворювання на коронавірус, серед інфікованих - 271 дитина та 255 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за останню добу було госпіталізовано – 801 особу. Померли 69 пацієнтів. Одужали - 2 327 осіб.

За добу було здійснено 36 587 тестувань на ковід (методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4 925).

За весь час пандемії в Україні захворіли – 402 194 особи, одужали -  163 768. Померли 7 375 пацієнтів. Всього було проведено 3 344 211 ПЛР-тестувань.

Найбільшу кількість підтверджених випадків ковіду за останню добу було зареєстровано у Харківській області (817 випадків), Києві (507), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.

Статистика у регіонах:

  • м.Kиїв – 38745 випадків;
  • Вінницька область – 10789 випадків;
  • Волинська область – 13983 випадки;
  • Дніпропетровська область – 15411 випадків;
  • Донецька область – 11235 випадків;
  • Житомирська область – 15363 випадки;
  • Закарпатська область – 14911 випадків;
  • Запорізька область – 10370 випадків;
  • Івано-Франківська область – 21169 випадків;
  • Київська область – 17175 випадків;
  • Кіровоградська область – 2656 випадків;
  • Луганська область – 3760 випадків;
  • Львівська область – 30700 випадків;
  • Миколаївська область – 8495 випадків;
  • Одеська область – 25325 випадків;
  • Полтавська область – 9852 випадки;
  • Рівненська область – 19573 випадки;
  • Сумська область – 12071 випадок;
  • Тернопільська область – 20963 випадки;
  • Харківська область – 37997 випадків;
  • Херсонська область – 4270 випадків;
  • Хмельницька область – 16422 випадки;
  • Черкаська область – 9422 випадки;
  • Чернівецька область – 22485 випадків;
  • Чернігівська область – 9052 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 436 707 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 5 300 пацієнтів

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