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Родина Посла України у Туреччині самоізолювалася через ковід

"Дипломатичний імунітет не захищає від Covid".

Родина Посла України у Туреччині самоізолювалася через ковід
Посол Украины в Турции Андрей Сибига
Фото: turkey.mfa.gov.ua

Родина Посла України в Турецькій Республіці Андрія Сибіги самоізолювалася через коронавірусну хворобу.

Про це Сибіга написав у соцмережі facebook.

Сім’я дипломата перебуватиме на самоізоляції до 12 листопада.

“Covid наздогнав і нашу сім’ю – до 12.11 на самоізоляції. Дуже неприємна річ. Бережіть себе і свої сім’ї, не легковажте симптомами та основними правилами запобігання захворюванням. Бажаю всім здоров’я”, – закликав посол.

“Diplomatic immunity doesn’t protect from Covid (дипломатичний імунітет не захищає від Covid)”, – додав дипломат.

Нагдаємо, у жовтні Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

А от народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко одужав від ковіду.

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