Здоровий вибір лікарських засобів разом з медичним довідником Rx index

Ефективнi генеричнi лікарські засоби виконують важливу роль, забезпечуючи населення недорогими і якісними ліками. Однак перехід від оригінальних ліків до генеричних відбувається повільно, частково через скептицизм людей. Культура таких ліків ще не отримала широкого поширення серед пацієнтів.

Оскільки витрати на охорону здоров’я продовжують рости, генеричні препарати виглядають більш привабливими, ніж будь-коли. Перспектива отримати той же препарат за нижчою ціною виглядає спокусливо для будь-кого. Але для того, щоб отримати не тільки дешевший, але такий же якісний і безпечний аналог, препарат повинен відповідати нормам терапевтичної еквівалентності.

В Україні для реєстрації будь-якого препарату надаються дані лише щодо його фармацевтичної еквівалентності. Тому в даний час фармацевти і лікарі несуть більшу частину відповідальності за перехід від оригінальних препаратів до генеричних. Так як же фахівцю сфери охорони здоров’я убезпечити свій вибір, зробити його доказовим, безпечним і обґрунтованим?

Ще в 2016-му році група науковців та професорів України знайшла вирішення цієї проблеми, і на світ з’явився медичний довідник лікарських препаратів Rx index. Сьогодні даний довідник препаратів уже став настільною книгою для лікарів, фармацевтів та інших медичних фахівців.

Rx index - це джерело даних про всі зареєстровані в Україні препарати, в якому зберігається інформація про застосування, дозування, протипоказання, способи застосування, а також про еквівалентність. Тому без сумніву можна сказати, що Rx index – унікальний.

Щоб забезпечити цими даними максимально можливе число споживачів, були розроблені електронні версії довідника:

● веб-сайт довідника лікарських засобів – Rx.ua;

● мобільний додаток для смартфонів Rx index.

Так як процес реєстрації і перереєстрації препаратів не зупиняється, електронні варіанти Rx index актуалізуються практично щодня, тому у користувачів є можливість працювати тільки з останніми, оновленими даними.

Будьте здорові і впевнені в безпечному виборі разом з довідником еквівалентності лікарських засобів Rx index!