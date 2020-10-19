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В Україні почали реєстрацію першого генерика фавіпіравіру

МОЗ додало фавіпіравір у протокол лікування пацієнтів з коронавірусом ще у квітні.

В Україні почали реєстрацію першого генерика фавіпіравіру
Фото: microkhim.com.ua

Науково-виробнича фірма "Мікрохім" подала в Державний експертний центр при Міністерстві охорони здоров'я України документи на реєстрацію препарату "Фавіпіравір-Мікрохім".

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

"Препарат є першим українським генериком японського противірусного засобу "Авіган" (фавіпіравір). Цей препарат на початку року був внесений у вітчизняний протокол лікування хвороби, викликаної COVID-19. Водночас препарат не зареєстрований на території України, тому купити його було майже неможливо", - йдеться в повідомленні.

У фармкомпанії нагадали, що у вересні японські дослідники в рамках проведення клінічних досліджень отримали докази ефективності використання "Авігану" (фавіпіравіру) для лікування хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією. Раніше вказаний фармпрепарат вже успішно використовувався під час епідемії свинячого грипу.

"Вважається, що він не просто усуває клінічні прояви хвороби, а, перш за все, впливає на патогенез коронавірусу в організмі людини", - зазначається в повідомленні.

При цьому ще у квітні в Україні фавіпіравір був внесений до переліку ліків для запобігання поширенню коронавірусної недуги, які були звільнені від сплати ввізного мита та ПДВ.

На початку жовтня Кабінет Міністрів схвалив проєкт міжурядової угоди про передачу Японією Україні гуманітарної допомоги у вигляді партії фавіпіравіру.

Нагадаємо, наприкінці серпня МОЗ ініціювало централізовану закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19.

Сьогодні стало відомо, що препарат ремдесивір закупили і транспортують в Україну.

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