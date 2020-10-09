Кыргызстан: страна восстаний
Кыргызстан: страна восстаний
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Національна академія наук України обрала президента
Національна академія наук України обрала президента
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Уряд схвалив передачу Японією Україні фавіпіравіру для лікування ковіду

МОЗ додало фавіпіравір у протокол лікування пацієнтів з коронавірусом ще в квітні.

Уряд схвалив передачу Японією Україні фавіпіравіру для лікування ковіду
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів на засіданні 9 жовтня затвердив договір між урядами України та Японії про надання гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів для лікування пацієнтів з COVID-19.

Японія має намір передати Україні препарат Favipiravir (Avigan), застосовуваний в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою, передає Інтерфакс-Україна.

"Проектом акту пропонується схвалити угоду у формі обміну нотами між урядом України та урядом Японії про надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді лікарського засобу фавіпіравір, торгівельна назва – авіган, діюча речовина - фавіпіравір. Важливість та терміновість прийняття проекту пов’язано з тим, що Японія має намір передати Україні гумнітарну допомогу у вигляді лікарського засобу авіган з діючою речовиною фавіпіравір, який успішно застосовувався у них для лікування COVID-19", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як повідомляли, МОЗ додало фавіпіравір у протокол лікування пацієнтів з коронавірусом ще в квітні.

Нагадаємо, наприкінці серпня МОЗ ініціювало централізовану закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також