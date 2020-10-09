Уряд схвалив передачу Японією Україні фавіпіравіру для лікування ковіду

МОЗ додало фавіпіравір у протокол лікування пацієнтів з коронавірусом ще в квітні.

Кабінет міністрів на засіданні 9 жовтня затвердив договір між урядами України та Японії про надання гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів для лікування пацієнтів з COVID-19.

Японія має намір передати Україні препарат Favipiravir (Avigan), застосовуваний в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою, передає Інтерфакс-Україна.

"Проектом акту пропонується схвалити угоду у формі обміну нотами між урядом України та урядом Японії про надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді лікарського засобу фавіпіравір, торгівельна назва – авіган, діюча речовина - фавіпіравір. Важливість та терміновість прийняття проекту пов’язано з тим, що Японія має намір передати Україні гумнітарну допомогу у вигляді лікарського засобу авіган з діючою речовиною фавіпіравір, який успішно застосовувався у них для лікування COVID-19", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як повідомляли, МОЗ додало фавіпіравір у протокол лікування пацієнтів з коронавірусом ще в квітні.

Нагадаємо, наприкінці серпня МОЗ ініціювало централізовану закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19.