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У ЗСУ ще 126 людей захворіли на коронавірус

Усього в армії на COVID-19 хворіють 803 людини.

У ЗСУ ще 126 людей захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Збройних силах України за минулу добу зафіксували ще 126 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 126 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 29 осіб", - йдеться в повідомленні.

Усього в армії на COVID-19 хворіють 803 людини.

Загалом за час пандемії одужали 2743 особи, летальних випадків – 11. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 454 людини. Кількість військовослужбовців, у яких минає ізоляція в найближчі три доби – 58 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 5 804 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Померли від ускладнень 89 пацієнтів. Одужали за добу 2 417 осіб.

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