Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати

У лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні завантажені 66,2% ліжок.

Станом на ранок 8 жовтня в лікарнях з діагнозом COVID-19 перебуває вже понад 20 тисяч хворих, і кожного дня їх число збільшується. Кількість реаніматологів, інфекціоністів та лікарів у медичних закладах є обмеженою. Медична система може не витримати, якщо ми масово не почнемо дотримуватися встановлених правил епідемічної небезпеки.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Українські лікарі вже понад пів року працюють у дуже напруженому режимі і в не найкращих умовах - у тих лікарнях, які не ремонтувалися та не відновлювалися останні 30 років. Медики виснажені, але продовжують рятувати життя. МОЗ закликає всіх громадян дотримуватись чинних обмежень, щоб знизити навантаження на лікарів", - заявив він.

За словами Степанова, найдієвіший спосіб зупинити коронавірусну хворобу - введення жорсткого карантину.

"Проте Україна не має зараз можливості піти тим шляхом, який, наприклад, обрав Ізраїль, та ввести локдаун на 14 днів. Економіка має й надалі працювати, а люди - ходити на роботу та отримувати зарплати", - вважає очільник МОЗ.

Степанов закликав користуватися масками та антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції та мінімізувати кількість контактів.

За даними МОЗ на ранок 8 жовтня, в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні завантажені 66,2% ліжок.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях, крім Кіровоградської.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих виявлено у Харківській області (576) та Києві (422).