Комікси будуть розіслані в українські школи та поширюватимуться у соцмережах.

Міністерство охорони здоров’я разом з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів. Вони створені в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки.

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

"Ці правила зараз є обов'язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ці комікси будуть розіслані в українські школи та поширюватимуться у соцмережах.

Нагадаємо, наприкінці лютого МОЗ показало українцям мультфільми про коронавірус. Тоді жодного підтвердженого випадку коронавірусу в Україні не було.

Перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію на території України був підтверджений 3 березня у чоловіка з Чернівецької області, який з дружиною повернувся з Італії.

Нині в Україні зафіксовано вже 239 337 лабораторно підтверджених випадків ковіду, із них 4 597 - летальні, 105 970 пацієнтів одужали.

Упродовж 6 жовтня виявили 4 753 нові випадки COVID-19. Це рекордний добовий показник захворюваності в Україні від початку епідемії.