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У ЗСУ виявили ще 41 випадок захворювання на коронавірус

Усього в армії на COVID-19 хворіє 687 людей.

У ЗСУ виявили ще 41 випадок захворювання на коронавірус
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Збройних силах України зафіксували 41 новий випадок коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб", - йдеться в повідомленні.

Усього в армії на COVID-19 хворіє 687 людей. Усього за час пандемії одужало 2559 осіб, летальних випадків – 10.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 525 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких добігає ізоляція в найближчі три доби – 123 особи.

Нагадаємо, в Україні впродовж 5 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужали 2149 пацієнтів, 90 людей з підтвердженим ковідом померли.

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