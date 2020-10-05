В США виявили нову особливість поширення COVID-19

Для запобігання поширенню вірусу людям радять триматися на відстані шести футів від інших, надягати маску і мити руки.

Коронавірус при певних умовах може передаватися повітряно-крапельним шляхом людям, які знаходяться на відстані більше 2 метрів один від одного.

Такі відомості містяться у інструкціях на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

Як повідомляє The Hill, раніше на таку особливість розповсюдження інфекції вже вказували експерти. У вересні CDC виклало у Інтернет інструкцію, в якій містилася інформація щодо розповсюдження вірусу повітрям. Але згодом документ видалили, пояснивши, що ця інформація ще перевіряється.

Тепер агентство опублікувало інструкцію, в якій говориться, що передача повітрям “іноді” трапляється, але вірус “найчастіше” поширюється між людьми, що знаходяться в межах 6 футів (близько 2 метрів) один від одного. Небезпека передачі повітрям на відстані більше 6 футів в основному виникає в приміщенні з поганою вентиляцією.

CDC, як і раніше, радить людям для запобігання поширенню вірусу триматися на відстані шести футів від інших, надягати маску і мити руки.

Нагадаємо, що до епідемічного сезону 2020−2021 років в Україну поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.

Південна Корея може надати Україні певну кількість вакцини від коронавірусу COVID-19 у вигляді гуманітарної допомоги після початку її виробництва на території країни.