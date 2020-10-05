У Раді зафіксовано понад 60 випадків ковіду від початку пандемії

Від початку пандемії коронавірусну хворобу підтверджено в 63 народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради, із них у 27 - у вересні.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на інформаційний запит Укрінформу.

"За інформацією, наявною в Апараті Верховної Ради України, коронавірусну хворобу (COVID-19) підтверджено всього у 46-ти народних депутатів України, в тому числі у 20-ти - у вересні, та в 17 працівників Апарату Верховної Ради України, з них у семи - у вересні”, - повідомили в парламенті.

Нагадаємо, через спалах захворювання в парламенті у жовтні Верховна Рада України засідатиме лише один день.

29 вересня про позитивний тест на коронавірус повідомили керівниця партії "Голос" Кіра Рудик, п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги Народу" Жан Беленюк.

2 жовтня стало відомо, що у зв’язку із захворюванням на коронавірус голови партії Олександра Корнієнка депутатів "Слуги Народу" перевірять на COVID-19. Здати тести також запропонували всім охочим нардепам.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга Народу"), Руслан Горбенко ("Слуга Народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна).

Також відомо, що на ковід хворіли Іван Крулько та Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов, Роман Грищук та Степан Чернявський ("Слуга Народу"), Іван Чайківський ("За майбутнє").