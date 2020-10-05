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Матч "Ювентус" - "Наполі" не відбувся через неявку команди гостей

Поєдинку завадив коронавірус.

Матч "Ювентус" - "Наполі" не відбувся через неявку команди гостей
Фото: EPA/UPG

Головний суддя матчу "Ювентус" - "Наполі" Даніеле Довері через 45 хвилин після офіційного початку оголосив, що поєдинок не відбувся.

Причиною стала неявка гостей.

Нагадаємо, місцеві органи охорони здоров'я заборонили неаполітанській команді залишати регіон Кампанія через позитивні тести на коронавірус у футболістів і працівників клубу. При цьому раніше Серія А оголосила, що поєдинок не перенесуть.

Додамо, що також не зіграно матч третього туру "Дженоа" - "Торіно" - спалах захворювання відбувся в генуезькій команді.

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