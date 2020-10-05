Роналду приїде до Києва першим: УЄФА затвердив календар групового етапу Ліги Чемпіонів

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УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував календар групового етапу Ліги Чемпіонів.

"Динамо" 20 жовтня стартує в групі G домашнім матчем проти туринського "Ювентуса", а на наступний день "Шахтар" проведе свій поєдинок проти мадридського "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".

Повний календар "Динамо" в Лізі чемпіонів:

20 жовтня 19:55 "Динамо" - "Ювентус"

28 жовтня 22:00 "Ференцварош" - "Динамо"

4 листопада 22:00 "Барселона" - "Динамо"

24 листопада 22:00 "Динамо" - "Барселона"

2 грудня 22:00 "Ювентус" - "Динамо"

8 грудня 22:00 "Динамо" - "Ференцварош"

Повний календар "Шахтаря" в Лізі чемпіонів: