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Роналду приїде до Києва першим: УЄФА затвердив календар групового етапу Ліги Чемпіонів

"Динамо" починає з "Ювентуса", "Шахтар" - з "Реала".

Фото: Finance Football

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував календар групового етапу Ліги Чемпіонів.

"Динамо" 20 жовтня стартує в групі G домашнім матчем проти туринського "Ювентуса", а на наступний день "Шахтар" проведе свій поєдинок проти мадридського "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".

Повний календар "Динамо" в Лізі чемпіонів:

  • 20 жовтня 19:55 "Динамо" - "Ювентус"
  • 28 жовтня 22:00 "Ференцварош" - "Динамо"
  • 4 листопада 22:00 "Барселона" - "Динамо"
  • 24 листопада 22:00 "Динамо" - "Барселона"
  • 2 грудня 22:00 "Ювентус" - "Динамо"

8 грудня 22:00 "Динамо" - "Ференцварош"

Повний календар "Шахтаря" в Лізі чемпіонів:

  • 21 жовтня 19:55 "Реал" - "Шахтар"
  • 27 жовтня 22:00 "Шахтар" - "Інтер"
  • 3 листопада 19:55 "Шахтар" - "Боруссія" М.
  • 25 листопада 19:55 "Боруссія" М. - "Шахтар"
  • 1 грудня 19:55 "Шахтар" - "Реал"
  • 9 грудня 22:00 "Інтер" - "Шахтар"
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