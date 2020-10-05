Роналду приїде до Києва першим: УЄФА затвердив календар групового етапу Ліги Чемпіонів

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував календар групового етапу Ліги Чемпіонів.
"Динамо" 20 жовтня стартує в групі G домашнім матчем проти туринського "Ювентуса", а на наступний день "Шахтар" проведе свій поєдинок проти мадридського "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".
Повний календар "Динамо" в Лізі чемпіонів:
- 20 жовтня 19:55 "Динамо" - "Ювентус"
- 28 жовтня 22:00 "Ференцварош" - "Динамо"
- 4 листопада 22:00 "Барселона" - "Динамо"
- 24 листопада 22:00 "Динамо" - "Барселона"
- 2 грудня 22:00 "Ювентус" - "Динамо"
8 грудня 22:00 "Динамо" - "Ференцварош"
Повний календар "Шахтаря" в Лізі чемпіонів:
- 21 жовтня 19:55 "Реал" - "Шахтар"
- 27 жовтня 22:00 "Шахтар" - "Інтер"
- 3 листопада 19:55 "Шахтар" - "Боруссія" М.
- 25 листопада 19:55 "Боруссія" М. - "Шахтар"
- 1 грудня 19:55 "Шахтар" - "Реал"
- 9 грудня 22:00 "Інтер" - "Шахтар"