У поєдинку раунду плей-оф відбору Ліги Європи відбувся захопливий матч між "Міланом" і португальським "Ріу Аве".

Відзначимо, що ця стадія турніру передбачає проведення одного матчу.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, після двох овертаймів на табло світився рахунок 2:2. Причому Rossoneri зрівняли рахунок на 120+2 хвилині з 11-метрового.

Була призначена серія пенальті. Для виявлення переможця командам довелося пробити по 12 ударів.

Перші 7 ударів футболісти обох команд виконали бездоганно.

На 8-му першим "стратив" гравець "Мілана" Лоренцо Коломбо. Португальцям залишалося лише забити свій 11-метровий, але м'яч після удару Нельсона Монте вдарився об дві штанги і вилетів у поле.

Надалі "відзначилися" і голкіпери, які не забили один одному.

У підсумку "щасливий квиток" витягнув "Мілан" - 9:8. Це перша перемога "Мілана" в серії пенальті в єврокубках за останні 17 років. У 2003 році "россонері" в фіналі Ліги чемпіонів здолали "Ювентус" (0:0, 3:2 пен.).

Додамо, що сьогодні відбудеться жеребкування групового етапу турніру. На цій стадії Україну представлятиме "Зоря".