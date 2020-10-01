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Леброн Джеймс установив видатний рекорд століття в НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" виграв стартовий матч фіналу.

Леброн Джеймс установив видатний рекорд століття в НБА
Леброн Джеймс (праворуч)
Фото: EPAUPG

На стадіоні "І-Ес-Пі-Ен Вайд Ворлд оф Спортс Арена" в Реюньйоні відбувся перший матч фіналу НБА, в якому "Лос-Анджелес Лейкерс" переконливо здолав "Маямі Хіт" - 116:98.

Форвард "Лос-Анджелеса" Леброн Джеймс набрав 25 очок, зробив 13 підбирань і 9 передач.

Тож Леброн провів 22-гу гру у фіналі НБА з 25+ очками і 10+ підбираннями, обігнавши ще одну легенду НБА - Шакіла О'Ніла. У Джеймса кращий показник у XXI столітті за кількістю ігор з такою статистичною лінією.

До рекорду НБА, встановленого Елджином Бейлором 1970 року, Джеймсу залишилося провести ще одну гру з такою статистикою.

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