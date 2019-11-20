ЛеБрон Джеймс установил уникальный рекорд НБА

Фото: EPA/UPG ЛеБрон Джеймс

Легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории НБА , который оформил трипл-дабл в матчах регулярного сезона против всех 30 команд лиги, сообщает ESPN.

LeBron James is the first player in NBA history with a triple-double against 30 different teams. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 ноября 2019 г.

Рекорд двукратный олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 установил в матче против "Оклахомы" (112:107).

Джеймс в течении игры забросил 25 очков, сделал 11 подборов и отдал 10 результативных передач.

В начале ноября 32-летний Джеймс оформил свой 30-й трипл-дабл, в которых набирал 30 или больше очков и повторил рекорд Расселла Уэстбрука и Оскара Робертсона.

Не в последнюю очередь благодаря ЛеБрону "Лейкерс" лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 12 победами в 14 матчах сезона.

Напомним, ЛеБрон стал первым игроком в истории НБА, набравшим 10 и более очков в 900 играх подряд