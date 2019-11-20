Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Набсовет "Укрзализныци" ответил на критику Гончарука
Набсовет "Укрзализныци" ответил на критику Гончарука
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
ГлавнаяСпорт

ЛеБрон Джеймс установил уникальный рекорд НБА

3-кратный чемпион НБА пребывает в потрясающей форме.

ЛеБрон Джеймс
Фото: EPA/UPG
ЛеБрон Джеймс
Легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл в матчах регулярного сезона против всех 30 команд лиги, сообщает ESPN.

Рекорд двукратный олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 установил в матче против "Оклахомы" (112:107).

Джеймс в течении игры забросил 25 очков, сделал 11 подборов и отдал 10 результативных передач.

В начале ноября 32-летний Джеймс оформил свой 30-й трипл-дабл, в которых набирал 30 или больше очков и повторил рекорд Расселла Уэстбрука и Оскара Робертсона.

Не в последнюю очередь благодаря ЛеБрону "Лейкерс" лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 12 победами в 14 матчах сезона.

Напомним, ЛеБрон стал первым игроком в истории НБА, набравшим 10 и более очков в 900 играх подряд

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также