ЛеБрон Джеймс установил уникальный рекорд НБА

LeBron James is the first player in NBA history with a triple-double against 30 different teams.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 ноября 2019 г.
Рекорд двукратный олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 установил в матче против "Оклахомы" (112:107).
Джеймс в течении игры забросил 25 очков, сделал 11 подборов и отдал 10 результативных передач.
В начале ноября 32-летний Джеймс оформил свой 30-й трипл-дабл, в которых набирал 30 или больше очков и повторил рекорд Расселла Уэстбрука и Оскара Робертсона.
Не в последнюю очередь благодаря ЛеБрону "Лейкерс" лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 12 победами в 14 матчах сезона.
Напомним, ЛеБрон стал первым игроком в истории НБА, набравшим 10 и более очков в 900 играх подряд