Интересно, как себя чувствует самый нижний футболист

В рамках заключительного тура квалификации Евро-2020 в Кардиффе состоялся матч между сборными Уэльса и Венгрии, который и определил последнего (по групповому этапу) обладателя путевки в финальную часть турнира.

Валлийцы, забив по голу в каждом из таймов, выиграли поединок 2:0 и стали 20-й командой, пакующей чемоданы на Евро-2020.

На 15-й минуте радиоуправляемую передачу от Гарета Бэйла трансформировал в гол Арон Рэмзи 1:0.

От же в дебюте второго тайма удвоил преимущество хозяев 2:0.

Добавим, что для Рэмзи, страдавшего всю отборочную кампанию от травм, выход в старте сборной Уэльса стал первым за все матчи квалификации.

И Арон своеобразно отблагодарил главного тренера Райана Гиггза за доверие и терпение.

Обзор матча Уэльс – Венгрия – на сайте официального вещателя Евро-2020.