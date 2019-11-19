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В сборной Испании вновь произошла замена главного тренера

Национальную команду вновь возглавил Луис Энрике.

В сборной Испании вновь произошла замена главного тренера
Луис Энрике
Фото: EPA/UPG

Луис Энрике вновь возглавил сборную Испанию по футболу.

Об этом сообщил президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес на специально созванной пресс-конференции.

Спустя 5 месяцев после своей неожиданной отставки Энрике вернулся на капитанский мостик "Фурии Роха".

На этой должности Энрике сменил Роберта Морено, под руководством которой испанская сборная вышла в финальную часть Евро-2020.

В свою очередь, Морено высказал неудовольство поведением Федерации футбола Испании в ситуации с возвращением Энрике.

Как сообщает Sport.es тренер разочарован и зол из-за случившегося.

Специалист недоволен тем, что переговоры о возвращении Энрике проходили за его спиной, а его поставили перед фактом в последний момент. Он разочарован поведением Рубиалеса, самого Энрике, его многолетнего друга и коллеги, а также спортивного директора федерации, бывшего вратаря национальной команды Хосе Франсиско Молины.

Именно Молина сообщил ему сразу после матча с Румынией (5:0), что его заменит Энрике, причем сделал это при футболистах. После этого Морено не пошел на послематчевую пресс-конференцию.

Напомним, 19 июня Энрике неожиданно объявил о своей отставке с должности главного тренера сборной.

Тогда в кратком письме, в котором, не вдаваясь в подробности, он поблагодарил испанскую Федерацию футбола, игроков, сотрудников и средства массовой информации за поведение в последние месяцы и понимание.

Как выяснилось позже, Энрике вынужден был покинуть сборную из-за болезни своей дочери, которая в течение полугода боролась с онкологией (у нее была обнаружена остеосаркома), но так и не смогла ее победить.

Стоит добавить, что за последние 18 месяцев в сборной Испании сменилось 4 наставника.

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