Лишь в одной отборочной группе осталось определить обладателя одной вакансии на Евро-2020

Сегодня заключительный день отборочного цикла.

Накануне в группах D, F и H прошли матчи заключительного тура отборочного турнира Евро-2020, по итогам которых определились еще два обладателя путевок на финальный турнир.

Ими стали сборные Швейцарии и Дании.

Скандинавы в Ирландии сумели отстоять нужную им ничью 1:1, а швейцарцы легко разобрались на выезде со сборной крохотного города-государства – Гибралтар 6:1.

Таким образом, определились уже 19 команд, обеспечивших себе участие в финальной части Евро-2020: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Польша, Португалия, Россия, Турция, УКРАИНА, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Единственная путевка по итогам отборочного турнира будет разыграна сегодня в группе Е, на которую претендуют сборные Венгрии (12 очков), Уэльса (11) и Словакии (10).

Первые сыграют между собой в Великобритании, а словаки примут аутсайдера группы – Азербайджан (1).

Примечательно, что в случае ничьи в Уэльсе и вероятной победы Словакии, именно словаки выходят на Евро-2020, т.к. при равенстве очков они имеют преимущество по личным встречам с венграми.

Так что, всем трем командам необходимо побеждать.

Кстати, украинская бригада судей обслужит матч Словакия – Азербайджан. Главным арбитром матча будет Сергей Бойко из Киева.

Помогать ему будут лайнсмены Владимир Володин и Семен Шлончак. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Напомним, что первое место в группе Е с 17-ю очками обеспечила себе сборная Хорватии, которая все свои матчи уже провела.

Оставшиеся 4 путевки на Евро-2020 будут разыграны в марте 2020 года через раунд плей-офф турнира Лиги Наций, предоставив командам, которые напрямую не прошли через групповой этап, еще один шанс получить квалификацию на финальный турнир Евро-2020.