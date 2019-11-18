В рамках заключительного тура отборочного турнира Евро-2020 сборная Франции на выезде встречалась с Албанией.
Для завоевания первого места в группе Н двукратным чемпионам мира необходимо было обязательно побеждать в Тиране.
И подопечные Дидье Дешама справились с этой задачей – голы Корентена Толиссо и Антуана Гризманна, забитые до перерыва, обеспечили Les Bleus итоговую победу 2:0.
Отметим, что Дешам в игре с Албанией провел свой 100-й матч на посту тренера сборной Франции.
В перерыве матча на "Арена Комбётаре" случился забавный эпизод.
Традиционно была включена система орошения поля. Однако в одном месте система дала сбой и вместо того, чтобы поливать поле мощная струя воды окатила трибуну с болельщиками.
Дело в том, что это был первый матч сборной Албании на новом стадионе. И строители, по-видимому, не успели проверить функциональность системы полива газона.
Inauguration du nouveau stade à Tirana, il reste encore quelques détails à régler. #ALBFRA #arrosage pic.twitter.com/7n8IQkC63s— Baptiste Desprez (@Batdesprez) 17 ноября 2019 г.