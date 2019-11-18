Стефанос Циципас с первой попытки выиграл Итоговый турнир АТР.

В финале 21-летний грек в захватывающем поединке с двумя тай-брейками обыграл 26-летнего австрийца Доминика Тима 6:7 (6-8), 6:2, 7:6 (7-4).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 36 минут.

Тем не менее, Стефанос после выигранного финала мирового тура АТР все равно остался недоволен своей игрой.

"Не могу объяснить, каким образом я так хорошо выступал во втором сете. Старался ни про что не думать, это и помогло мне. Я не давал сопернику ничего сделать, данный сет был безупречен.

Однако я также расстроен, что у меня не получилось совладать с нервами на таком большом чемпионате. Не смог удержать преимущество, довел все до тай-брейка", - приводит слова Циципаса официальный сайт АТР.

Добавим, что Циципас стал самым молодым победителем Итогового турнира АТР с 2001 года, когда титул выиграл австралиец Ллейтон Хьюитт в возрасте 20 лет и 9 месяцев.