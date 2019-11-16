Надаль не сумел выйти из группы.

В своем заключительном матче группового этапа Итогового турнира АТР, проводимого в Лондоне, первая ракетка мира Рафаэль Надаль в интригующем поединке обыграл Стефаноса Циципаса 6:7 (4-7), 6:4, 7:5.

Однако победы в триллере над греком было недостаточно испанцу, чтобы квалифицироваться в полуфинал турнира. Для этого необходимо было, что бы немец Александр Зверев уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Но Зверев не предоставил Надалю такой возможности, обыграв Медведева 6:4, 7:6 (7-4) и пробился в полуфинал лондонских соревнований.

Для победы Звереву потребовались час и 20 минут, за которые действующий чемпион ATP Finals подал 8 эйсов и реализовал один из двух брейков.

В полуфинале турнира Зверев сыграет с победителем второй группы Домиником Тимом, в другом полуфинале Стефанос Циципас встретится с Роджером Федерером.