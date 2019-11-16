Накануне определились еще две сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Наиболее непредсказуемой была борьба за вторую путевку в группе F – напомним, первое место в группе забронировали испанцы.

В Бухаресте на "Национальном" сборная Румынии принимала шведов. Перед этой встречей румыны отставали от скандинавов на 1 очко и для продолжения борьбы за выход на Евро-2020 подопечным Космина Контра необходимо было непременно побеждать.

Однако голы Маркуса Берга и Робина Квайсона, забитые в первом тайме, обеспечили гостям победу, а с ней и путевку на Евро.

Обзор поединка Румыния - Швеция - на сайте официального вещателя Евро-2020.

У соседей шведов по Скандинавскому полуострову – финнов задача была по-проще.

Для выхода из группы подопечным Маркку Канерва достаточно было обыграть в родных стенах скромную команду Лихтенштейна, что они с легкостью и сделали. Дубль форварда "Норвича" Теему Пукки и мяч Яссе Туоминена обеспечили финской сборной второе место в группе J.

Highlights матча Финляндия - Лихтенштейн.

А первое место со 100-процентным результатом: 9 игр – 9 побед застолбила сборная Италии, в прошедшем туре обыгравшая на выезде Боснию и Герцеговину 3:0.

Таким образом, известна ровно половина участников финальной части Евро-2020.

Помимо сборной Украины, на Евро пробились Англия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Россия, Турция, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция.