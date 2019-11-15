Сказался инцидент между Джо Гомесом и Рахимом Стерлингом на тренировке.

Фото: The Sun Джо Гомес

На 70 минуте поединка на "Уэмбли" случился неприятный эпизод, когда в составе "Трех львов" на поле вместо игрока "Челси" Мэйсона Маунта вышел футболист "Ливерпуля" Джо Гомес.

При этом выход мерсисайдца на замену был сопровожден свистом своих же болельщиков.

Boos for Joe Gomez. You love to see it. pic.twitter.com/TXMRWE0cRM — TJ (@UtdTalha) 14 ноября 2019 г.

Ранее в тренировочном лагере сборной Гомес поссорился со своим партнером по национальной команде Рахимом Стрелингом , после чего главный тренер сборной Гарет Саутгейт отстранил Стерлинга от участия в матче против Черногории.

Несмотря на то, что игроки уладили свой конфликт еще до отборочного матча, о чем говорил сам Рахим, однако на настроении болельщиков этот факт не слишком отразился.

Примечательно, что на "Уэмбли" в тот вечер находились жена и маленький сын 22-летнего Гомеса, ставшие свидетелями неприятных выкриков в сторону футболиста, сообщает The Sun.

Джо настолько был опустошен этим фактом, что Саутгейту даже пришлось успокаивать своего подопечного.

После данного инцидента жена Гомеса - Тамара, поддержала своего мужа в Instagram, выложив фотографию и подписав "Горжусь тобой".

Фото: Instagram

"Я очень разочарован из-за ситуации с Джо. Он не сделал ничего плохого, и ни один игрок сборной Англии не должен быть так освистан, ведь они защищают цвета этой страны. Все игроки особенно разочарованы этим", - цитирует издание Саутгейта.

Также осудил поведение фанов и сам Стерлинг, поддержав своего партнера по команде в своем Twitter.

"Мне было тяжело видеть, как моего товарища по команде освистывают за то, в чем был виноват я. Джо не сделал ничего плохого. Освистывать кого-то, кто опустил голову и усердно работал, особенно после тяжелой для него недели, было неправильно. Я взял на себя всю ответственность и принял последствия", - написал Стерлинг.