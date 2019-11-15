Надаль установил несколько уникальных рекордов АТР-тура

Испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP по итогам 2019 года.
Это стало известно после того, как накануне вторая ракетка мира, серб Новак Джокович не сумел выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, проиграв в двух сетах третьей ракетке – Роджеру Федереру 4:6, 3:6.
Надаль в пятый раз завершит год на вершине рейтинга (2008, 2010, 2013, 2017, 2019).
33-летний уроженец Манакора является самым возрастным игроком, который закончит год на первой строчке (с момента введения рейтинга в 1973 году), сообщает официальный сайт тура.
Кроме того, он стал первым игроком, которому удалось четыре раза вернуться на вершину рейтинга по итогам года.
Надаль - первый и, пока, единственный теннисист, который пять раз становился лучшим в рейтинге по итогам года не подряд.
11-летний промежуток между первым финишем на вершине (2008) и нынешним (2019) также является рекордом.
Полный список первых ракеток мира на конец года:
- 2019 Рафаэль Надаль (Испания)
- 2018 Новак Джокович (Сербия)
- 2017 Рафаэль Надаль
- 2016 Энди Мюррей (Великобритания)
- 2015 Новак Джокович
- 2014 Новак Джокович
- 2013 Рафаэль Надаль
- 2012 Новак Джокович
- 2011 Новак Джокович
- 2010 Рафаэль Надаль
- 2009 Роджер Федерер (Швейцария)
- 2008 Рафаэль Надаль
- 2007 Роджер Федерер
- 2006 Роджер Федерер
- 2005 Роджер Федерер
- 2004 Роджер Федерер
- 2003 Энди Роддик (США)
- 2002 Ллейтон Хьюитт (Австралия)
- 2001 Ллейтон Хьюитт
- 2000 Густаво Куэртен (Бразилия)
- 1999 Андре Агасси
- 1998 Пит Сампрас (США)
- 1997 Пит Сампрас
- 1996 Пит Сампрас
- 1995 Пит Сампрас
- 1994 Пит Сампрас
- 1993 Пит Сампрас
- 1992 Джим Курьер (США)
- 1991 Стефан Эдберг (Швеция)
- 1990 Стефан Эдберг
- 1989 Иван Лендл (Чехословакия)
- 1988 Матс Виландер (Швеция)
- 1987 Иван Лендл
- 1986 Иван Лендл
- 1985 Иван Лендл
- 1984 Джон Макинрой (США)
- 1983 Джон Макинрой
- 1982 Джон Макинрой
- 1981 Джон Макинрой
- 1980 Бьорн Борг (Швеция)
- 1979 Бьорн Борг
- 1978 Джимми Коннорс (США)
- 1977 Джимми Коннорс
- 1976 Джимми Коннорс
- 1975 Джимми Коннорс
- 1974 Джимми Коннорс
- 1973 Илие Настасе (Румыния)