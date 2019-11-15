Надаль установил несколько уникальных рекордов АТР-тура

Рафаэль пятый раз в карьере закончит сезон первой ракеткой мира.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP по итогам 2019 года.

Это стало известно после того, как накануне вторая ракетка мира, серб Новак Джокович не сумел выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, проиграв в двух сетах третьей ракетке – Роджеру Федереру 4:6, 3:6.

Надаль в пятый раз завершит год на вершине рейтинга (2008, 2010, 2013, 2017, 2019).

33-летний уроженец Манакора является самым возрастным игроком, который закончит год на первой строчке (с момента введения рейтинга в 1973 году), сообщает официальный сайт тура.

Кроме того, он стал первым игроком, которому удалось четыре раза вернуться на вершину рейтинга по итогам года.

Надаль - первый и, пока, единственный теннисист, который пять раз становился лучшим в рейтинге по итогам года не подряд.

11-летний промежуток между первым финишем на вершине (2008) и нынешним (2019) также является рекордом.

Полный список первых ракеток мира на конец года: