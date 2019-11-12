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Надаль на Итоговом турнире АТР потерпел поражение от действующего победителя турнира

Александр Зверев начал защиту трофея победой над первой ракеткой мира.

В рамках cвоего стартового матча на Итоговом турнире АТР первая ракетка мира Рафаэль Надаль уступил седьмому номеру мирового рейтинга Александру Звереву в двух сетах - 2:6, 4:6.

Рафаэль Надаль
Фото: EPA/UPG
Рафаэль Надаль
В общей сложности поединок длился 1 час и 25 минут.

Определяющим в матче был процент очков, выигранных на 1-й подаче: у немецкого теннисиста эта цифра равняется 88, у испанца – всего 62.

Кроме того, Александр совершил 11 подач на вылет, у Рафы было лишь 5 эйсов.

Это первый успех Зверева в противостоянии с Надалем - по личным встречам счет стал 5-1.

Александр Зверев
Фото: EPA/UPG
Александр Зверев
Напомним, что ранее Роджер Федерер (3) уступил Доминику Тиму (5) в двух сетах с одинаковым счетом 5:7, а Новак Джокович (2) не встретил сопротивление со стороны Маттео Берретини 6:2, 6:1.

Сегодня в матче одной группы Федерер встретится с Берретини, а Джокович сыграет с Тимом.

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