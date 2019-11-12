Надаль на Итоговом турнире АТР потерпел поражение от действующего победителя турнира

В рамках cвоего стартового матча на Итоговом турнире АТР первая ракетка мира Рафаэль Надаль уступил седьмому номеру мирового рейтинга Александру Звереву в двух сетах - 2:6, 4:6.
Определяющим в матче был процент очков, выигранных на 1-й подаче: у немецкого теннисиста эта цифра равняется 88, у испанца – всего 62.
Кроме того, Александр совершил 11 подач на вылет, у Рафы было лишь 5 эйсов.
Это первый успех Зверева в противостоянии с Надалем - по личным встречам счет стал 5-1.
Сегодня в матче одной группы Федерер встретится с Берретини, а Джокович сыграет с Тимом.