У баскетболиста НБА случился припадок паники в клубном самолете из-за объедания конфетами с каннабисом

Руководство клуба НБА - "Майами Хит" дисквалифицировало атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты, сообщает ua.tribuna.com.

Такое наказание клуб решил применить за то, что Уэйтерс съел слишком много мармеладных конфет, в которых, как выяснилось, содержались каннабиноиды (психоактивное средство, получаемое из конопли). Из-за этого у 27-летнего баскетболиста случился припадок паники в клубном самолете.

Как отмечается, конфеты баскетболист мог приобрести в Денвере, когда "Майами" играл с "Наггетс" (89:109).

В "Хит" полагают, что Уэйтерсу наркотики дал кто-то из партнеров по команде, но Дион не рассказал, кто это был.

Отметим, что в Колорадо легализована марихуана, конфеты могли быть приобретены именно там.

В связи с пропуском большого количества матчей в этом сезоне Уэйтерс также лишился контрактного бонуса на 1,2 млн долл.