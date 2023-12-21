У ніч на четвер, 21 грудня, відбулися десять матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації(НБА).

Зокрема, "Бостон Селтікс" українця Святослава Михайлюка на арені "Голден 1-й центр" у Сакраменто зустрічався з місцевими "Королями".

Зустріч завершилася перемогою гостей – 144:119 (38:41, 36:25, 39:24, 31:29).

До розгрому "Сакраменто" приклав руку і Михайлюк: український баскетболіст провів на паркеті 16 хвилин, за які набрав 2 очки, зробив 4 підбирання та 3 передачі.

Тим самим Святослав перервав серію із 3 матчів поспіль без результативних дій за "кельтів".

Цього сезону 26-річний гравець збірної України в середньому набирає 1,6 очка, 0,8 підбирання та 0,4 передачі в 11 матчах.