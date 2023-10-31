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Михайлюк встановив своєрідний рекорд НБА серед українців

Святослав зіграв за 7-й клуб НБА.

Михайлюк встановив своєрідний рекорд НБА серед українців
Святослав Михайлюк
Фото: "Бостон"

Атакуючий захисник Святослав Михайлюк дебютував за "Бостон Селтікс" у матчі з "Вашингтон Візардс" – 126:107.

Українець провів на паркеті 4 хвилини і 50 секунд, за які набрав 3 очки, зробив 1 передачу та стільки ж перехоплень.

У шостому сезоні у НБА Святослав зіграв вже за сьому команду – також у кар'єрі українця були "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонс", "Оклахома-Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс" та "Шарлотт Горнетс".

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Найближчим переслідувачем Михайлюка за цим показником є чинний центровий "Сакраменто" Олексій Лень, який раніше також представляв "Фінікс", "Атланту", "Торонто" і "Вашингтон".

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