Усик заявив, що готовий битися з Ф'юрі, навіть якщо Тайсона позбавлять пояса

Володар титулу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (21-0, 14 КО) заявив, що хоче вийти в ринг проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 KO), навіть якщо британець втратить свій титул.

"Мені потрібен Тайсон. Навіть якщо у нього не буде пояса, мені потрібен Тайсон. Усі ж кажуть, що я крузік і все таке. Щоб красиво завершити свій неймовірний боксерський шлях, мені потрібно боксувати з Тайсоном.

Коли ми зважимося в п'ятницю, коли ми виходитимемо в ринг, я розумітиму, що бій має відбутися", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу All Out Fighting.

Раніше Усик різко відреагував на спроби Ф'юрі відкласти бій.