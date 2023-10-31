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Усик заявив, що готовий битися з Ф'юрі, навіть якщо Тайсона позбавлять пояса

Титул для українця не самоціль.

Усик заявив, що готовий битися з Ф'юрі, навіть якщо Тайсона позбавлять пояса
Фото: fightnews.info

Володар титулу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (21-0, 14 КО) заявив, що хоче вийти в ринг проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 KO), навіть якщо британець втратить свій титул.

"Мені потрібен Тайсон. Навіть якщо у нього не буде пояса, мені потрібен Тайсон. Усі ж кажуть, що я крузік і все таке. Щоб красиво завершити свій неймовірний боксерський шлях, мені потрібно боксувати з Тайсоном.

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Коли ми зважимося в п'ятницю, коли ми виходитимемо в ринг, я розумітиму, що бій має відбутися", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу All Out Fighting.

Раніше Усик різко відреагував на спроби Ф'юрі відкласти бій.

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