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Миколенка визнано одним з найкращих гравців матчу "Вест Гем" - "Евертон" за версією WhoScored

"Іриски" здобули мінімальну перемогу в Лондоні.

Миколенка визнано одним з найкращих гравців матчу "Вест Гем" - "Евертон" за версією WhoScored
Віталій Миколенко
Фото: EPA/UPG

У рамках 10-го туру Англійської прем'єр-ліги клуб українця Віталія Миколенка "Евертон" грав на виїзді проти "Вест Гема".

Гості здобули мінімальну перемогу за рахунок єдиного гола у матчі, забитого на 51-й хвилині форвардом Домініком Калверт-Льюїном.

Миколенко відіграв від дзвінка до дзвінка та був відзначений авторитетним порталом WhoScored, який виставив українцеві одну з найвищих оцінок у складі обох команд – 7,8 балів.

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Оцінка краща - лише в авторів результативних дій в особі Двайта МакНіла та тогож Кальверта-Льюїна, 7.9 і 8.1 відповідно.

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