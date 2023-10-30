Миколенка визнано одним з найкращих гравців матчу "Вест Гем" - "Евертон" за версією WhoScored

У рамках 10-го туру Англійської прем'єр-ліги клуб українця Віталія Миколенка "Евертон" грав на виїзді проти "Вест Гема".

Гості здобули мінімальну перемогу за рахунок єдиного гола у матчі, забитого на 51-й хвилині форвардом Домініком Калверт-Льюїном.

Миколенко відіграв від дзвінка до дзвінка та був відзначений авторитетним порталом WhoScored, який виставив українцеві одну з найвищих оцінок у складі обох команд – 7,8 балів.

Оцінка краща - лише в авторів результативних дій в особі Двайта МакНіла та тогож Кальверта-Льюїна, 7.9 і 8.1 відповідно.