Ребров висловився про натуралізацію гравця з АПЛ

Керманич збірної України з фктболу Сергій Ребров висловився про можливе залучення в національну команду англійського центрбека з укаринським корінням Макса Кілмена, який захищає кольори клубу АПЛ "Вулвергемптона".

"Так, Кілмен - це кандидат у збірну України. Але у нас багато гідних кандидатів на позицію центрального захисника.

Я не юрист, і не можу оцінити, як скоро у нього буде можливість грати за команду.

Кілмена я почну розглядати не раніше, ніж він отримає українське футбольне громадянство. Можливо, в УАФ знають, як рухається це питання", - цетує Реброва портал FanDay. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"У нас багато сильних кандидатів, деякі з них уже зараз добре грають у Європі. Ніхто з тренерів не відмовиться від хорошого гравця. Про Кілмена давайте поговоримо після того, як він отримає громадянство. Він виступав за англійську збірну з міні-футболу", - зазначив головний тренер збірної.