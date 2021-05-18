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Гравець Англійської прем'єр-ліги отримав український паспорт

Макс Кілмен потенційно може підсилити збірну України.

Гравець Англійської прем'єр-ліги отримав український паспорт
Макс Кілмен
Фото: EPA/UPG

Захисник клубу Англійської прем'єр-ліги "Вулвергемптон" Макс Кілмен повідомив, що вже отримав український паспорт, інформує sportarena.com.

"Я був дуже радий отримати український паспорт. Пам'ятаю, коли я отримав його, моя мама була дуже рада. Вона хотіла зробити фотографію зі мною, що я тримаю паспорт. Вона всім сказала, і вся родина була дуже рада, що у мене є український паспорт", - розповів Кілмен.

"Моя мама завжди чекала, що я буду грати за Україну. Навіть коли я був маленький. Зараз я про це не думаю, тому що не знаю, що відбувається. Подивимося", - уточнив Макс.

У березні головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявляв, що розглядає варіант із запрошенням Кілмена в національну команду.

У нинішньому сезоні 23-річний Кілмен зіграв у 19 матчах "Вулвергемптона" і віддав дві результативні передачі.

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