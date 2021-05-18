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Перед чемпіонатом світу з хокею 15 гравців збірної Італії захворіли на коронавірус

Збірна Італії стартує на ЧС 21 травня матчем проти збірної Німеччини.

Перед чемпіонатом світу з хокею 15 гравців збірної Італії захворіли на коронавірус
Фото: pribalt.info

Перед стартом чемпіонату світу з хокею в збірній Італії виявлено відразу 15 випадків зараження коронавірусом.

Інфіковані діляться на дві групи: хокеїсти, які не зможуть поїхати в Ригу, і ті, хто вирушить туди в разі здачі негативного тесту, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Президент Федерації льодового спорту Італії Андреа Гіа зазначив, що збірна не буде зніматися з турніру. Контрольні матчі італійців зі збірними Австрії та Швейцарії скасовано.

Збірна Італії стартує на ЧС 21 травня матчем проти збірної Німеччини.

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