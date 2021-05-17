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До Європейського суду надійшла справа про можливе перевищення повноважень УЄФА щодо Суперліги

Війна між УЄФА та Суперлігою ще далека від завершення.

До Європейського суду надійшла справа про можливе перевищення повноважень УЄФА щодо Суперліги
Будівля Європейського суду, Люксембург
Фото: The Independent

Європейський суд (CJEU) повинен вирішити, чи зловживає УЄФА своїм домінантним становищем, виступаючи проти проєкту європейської Суперліги, який просувають декілька великих європейських клубів, повідомляє championat.com із посиланням на AFP.

Звернення із питанням, чи можуть спортивні організації на законних підставах блокувати пропоновані конкурентні змагання, відповідно до європейського законодавства, надійшло до Європейського суду з Іспанії.

Відповідно до опублікованого джерелом документа, комерційний суд Мадрида направив попередній запит до Європейського суду. У ньому він цікавиться, чи порушили ФІФА і УЄФА статті 101 і 102 договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU), що забороняють монополії.

Суддя також подав у Європейський суд запит з приводу порушення ФІФА і УЄФА статті, яка забороняє "будь-яке зловживання одному або кільком підприємствам домінантним становищем на внутрішньому ринку".

Іспанський суд зазначив, що протидія відкриттю ліги перешкоджає "потенційній ринковій конкуренції" і обмежує "вибір споживачів".

Запобіжним заходом суддя з Іспанії обрав заборонити УЄФА застосовувати санкції проти клубів, що беруть участь у європейській Суперлізі, а також вживати будь-які заходи, що могли б перешкодити підготовці і створенню останньої, до винесення рішення по суті.

Раніше УЄФА оголосив про відкриття справи щодо "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" за створення Суперліги, а також визначився з покаранням для колишніх учасників Суперліги.

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