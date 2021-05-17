"Шахтар" став найбільш дисциплінованою командою Української прем'єр-ліги

Другий рік поспіль звання найкоректнішої команди Української прем'єр-ліги завоював "Шахтар", повідомляє sport.ua.

Підопічні Луїша Каштру, заробивши дві червоні і 44 жовті картки, набрали 50 штрафних балів. Це найкращий результат у номінації за останні 6 років.

Слідом за "гірниками" розташувалися "Динамо" - 63 очки (6 + 45) - і "Олімпік" - 75 (4 + 63). Стільки само вилучень, як і у "Шахтаря", було в "Колоса", але "гірчичників" ковалівці явно перебрали - 84.

Замкнув же дисциплінарний рейтинг, як і в попередньому сезоні, "Львів". Отримавши 6 червоних карток і найбільше жовтих - 85, "містяни" заробили 103 очки штрафу. Друге місце з кінця зайняв "Інгулець" - 94, а третє "Ворскла" - 91, чиїх гравців вилучали з поля найчастіше - 8 разів.