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Луческу встановив черговий рекорд українського футболу

Румун першим виграв Кубок України з двома різними командами.

Мірча Луческу
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Мірча Луческу

Напередодні "Динамо" завоювало Кубок України.

Мірча Луческу став першим в історії головним тренером, який зумів виграти Кубок України на чолі і "Динамо", і "Шахтаря", повідомляє sportarena.com.

Під час своєї роботи з "гірниками" румунський спеціаліст здобував Кубок України шість разів - у сезонах-2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13 і 2015/16.

Раніше Луческу став першим в історії, хто на чолі і "Динамо", і "Шахтаря" вигравав чемпіонат України. Кияни достроково стали чемпіонами за підсумками сезону-2020/21.

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