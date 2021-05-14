Дует українок Федіної і Савчук виграв друге "срібло" в синхронному плаванні на чемпіонаті Європи

Восьма нагорода збірної на змаганнях у Будапешті.

Марта Федіна й Анастасія Савчук в дуеті виграли другу срібну медаль в синхронному плаванні для збірної України на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, повідомляє sportarena.com.

Після вчорашнього другого місця українок у дуеті технічної програми сьогодні Федіна і Савчук відзначилися в довільній програмі, за яку вони отримали 94,3333 бала.

Перше місце зайняли росіянки Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина. "Бронза" - у сестер Александрі з Австрії.

Усього Україна має 8 медалей чемпіонату Європи: шість здобуто в синхронному плаванні і дві у стрибках у воду.