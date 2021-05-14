"Олександрія" залишилася без головного тренера

Фото: ФК "Олександрія" Володимир Шаран

Пресслужба "Олександрії" повідомила, що Володимир Шаран покинув посаду головного тренера команди.

Український фахівець двічі очолював олександрійський клуб. Спочатку він працював із січня 2010 року по грудень 2011 року, а тоді з 2013 року

За цей час "Олександрія" дебютувала в Українській прем'єр-лізі, а в сезоні-2015/16 олександрійський клуб уперше пробився в єврокубки. У сезоні-2018/19 він потрапив до групового етапу Ліги Європи.

Поточний сезон "Олександрія" завершила на дев'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату України.