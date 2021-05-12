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Президент ФІФА привітав "Динамо" з чемпіонством

Джанні Інфантіно виокремив командний дух, пристрасть і рішучість.

Джанні Інфантіно
Фото: uefa.com
Джанні Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно надіслав листа президенту Української асоціації футболу і члену Виконкому УЄФА Андрію Павелку, в якому привітав київське "Динамо" з перемогою в чемпіонаті України.

"Цей титул, без сумніву, є результатом наполегливої праці, пристрасті та відданості, і кожен у клубі може пишатися цим важливим досягненням. Буду вдячний, якщо ви зможете передати мої вітання всім причетним до цього успіху. Я закликаю їх продовжувати працювати і далі з таким самим командним духом, пристрастю і рішучістю", - сказано в листі глави ФІФА.

"Динамо" цього сезону вже стало чемпіоном України, виграло Суперкубок країни і завтра зіграє у фіналі Кубка України із "Зорею".

"Біло-сині" виграли Прем'єр-лігу вперше з 2016 року. Для киян цей чемпіонський титул став 16-м, рекордним в історії незалежної України.

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