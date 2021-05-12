Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Барселона" забила три голи "Леванте", але не змогла перемогти й очолити Ла Лігу

Жахіття Кумана триває.

"Барселона" забила три голи "Леванте", але не змогла перемогти й очолити Ла Лігу
"Барселона"
Фото: EPA/UPG

У 36-му турі Ла Ліги "Барселона" зустрічалася на виїзді з "Леванте" і до перерви за рахунок голів Ліонеля Мессі і Педрі мала досить комфортну перевагу.

Однак у другому таймі з 57-ї по 59-ту хвилину все розбазарила - 2:2.

Через 5 хвилин Усман Дембеле вдруге в матчі вивів "блаугранас" уперед - 3:2.

Але бездарна гра в обороні каталонців дозволила господарям на 83-й хвилині знову й остаточно відновити статус-кво - 3:3.

На чемпіонських амбіціях "Барселони" цього сезону можна поставити хрест. Якщо сьогодні "Атлетіко" переможе "Реал Сосьєдад", а завтра "Реал" - "Гранаду", то за два тури до фінішу відставання підопічних Рональда Кумана від столичних команд складе 4 і 2 очки відповідно.

Огляд матчу "Леванте" - "Барселона".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також