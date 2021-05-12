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На президента ФК "Суми" Дем'яненка вчинили замах

Нападником є знайомий Дем'яненка. 

Геннадій Дем'яненко
Фото: Сумські дебати
Геннадій Дем'яненко

На президента футбольного клубу "Суми", заслуженого юриста України та колишнього прокурора Геннадія Дем'яненка вчинили замах на вбивство. Наразі його життю і здоров'ю нічого не загрожує, йдеться у повідомленні на сайті ФК. Напад трапився у Сумах. 

"За фактом отримання ним понад десяти колото-різаних поранень. Органами поліції зареєстровано та розслідується кримінальне провадження щодо замаху на вбивство. Підозрюваний в злочині затриманий. Триває слідство", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі поліції Сумщини не назвали імені потерпілого, однак зазначили, що замах вчинив його знайомий. Мотиви не розголошуються. 

"Після спільного розпивання спиртних напоїв, 52-річний сумчанин наніс численні ножові поранення своєму 44-річному знайомому. В результаті чого чоловік потрапив до лікарні, а його нападника затримали поліцейські. Про злочин до поліції повідомила дружина потерпілого, яка, прийшовши додому, виявила закривавленого чоловіка", - зазначили правоохоронці.

Геннадій Дем'яненко є головою юридичної компанії, державним радником юстиції 3 класу і почесним працівником прокуратури. Дані про нападника не розголошуються. 

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