У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
ГоловнаСпорт

24-річний футболіст "Баварії" виграв 9 чемпіонських титулів за 8 сезонів

Кінгслі Коману час задуматися про розширення трофейної кімнати.

Кінгслі Коман
Фото: EPA/UPG
Кінгслі Коман

За два тури до фінішу Бундесліги де-юре відомий чемпіон Німеччини. Ним удев'яте поспіль стала "Баварія".

У складі мюнхенців знайшовся футболіст, для якого чемпіонство стало дев'ятим у восьми сезонах на професійному рівні.

Кінгслі Коман - 6-разовий переможець Бундесліги, у складі "Парі Сен-Жермен" 24-річний гравець збірної Франції - 2-разовий чемпіон Франції, а також вигравав "скудето" разом з туринським "Ювентусом".

Показово, що в сезоні-2015/16 Коман виграв відразу два титули - у складі "Юве", за який він починав сезон, та "Баварії", адже потім перебрався до Німеччини.

У поточному сезоні Кінгслі провів 37 матчів у всіх турнірах, забивши шість голів і віддавши 11 асистів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також