24-річний футболіст "Баварії" виграв 9 чемпіонських титулів за 8 сезонів

Кінгслі Коману час задуматися про розширення трофейної кімнати.

Фото: EPA/UPG Кінгслі Коман

За два тури до фінішу Бундесліги де-юре відомий чемпіон Німеччини. Ним удев'яте поспіль стала "Баварія".

У складі мюнхенців знайшовся футболіст, для якого чемпіонство стало дев'ятим у восьми сезонах на професійному рівні.

Кінгслі Коман - 6-разовий переможець Бундесліги, у складі "Парі Сен-Жермен" 24-річний гравець збірної Франції - 2-разовий чемпіон Франції, а також вигравав "скудето" разом з туринським "Ювентусом".

Показово, що в сезоні-2015/16 Коман виграв відразу два титули - у складі "Юве", за який він починав сезон, та "Баварії", адже потім перебрався до Німеччини.

У поточному сезоні Кінгслі провів 37 матчів у всіх турнірах, забивши шість голів і віддавши 11 асистів.