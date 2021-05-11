Ярославський закликав витрачати гроші на "Металіст"

Бізнесмен Олександр Ярославський повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу Football Hub, що буде відроджувати харківський "Металіст" на базі клубу "Метал".

Нагадаємо, в матчі 21-го туру Другої ліги (група Б) команда Олександра Кучера обіграла "Енергію" (3:1) і за три тури до фінішу чемпіонату стала недосяжною для переслідувачів.

Найближчим часом Ярославський має намір надати фінансову допомогу клубу.

"Я вітаю "Метал" з достроковим виходом у Першу лігу. Вітаю Краснікова (Євген Красніков - засновник і власник клубу, - прим. LB.ua), Кучера і всю команду. Звичайно, я стежу за командою. Підказую Краснікову. Поки що я не причетний фінансово до "Металу", але все інше проходить через мене. Потім я наздожену їх", - заявив Ярославський.

"Тільки-но все вирішиться юридично, я все поверну, що вони витрачають. Витрачайте гроші, хлопці. Вони можуть довіритися мені. З Красніковим у нас ніколи не було контрактів. Усі фінансові питання - це питання принципу для мене", - додав бізнесмен.

Раніше Ярославський говорив, що мріє, щоб "Металіст" потрапив у Лігу чемпіонів.