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П'ятов прийняв рішення завершити виступ за збірну України

Але, після Євро-2020.

П'ятов прийняв рішення завершити виступ за збірну України
Андрій П'ятов
Фото: shakhtar.com

Чемпіонат Європи стане останнім турніром для голкіпера Андрія Пятова на рівні національної команди.

Вихованець Кіровоградського футболу вирішив зав'язати виступи за збірну України. Про це повідомив сам 35-річний футболіст в інтерв'ю Олександру Денисову (інтерв'ю Андрія - з 26:00).

П'ятов вперше виступив за збірну 22 серпня 2007 року. З тих пір він провів 96 матчів, серед них 45 "на нуль", пропустив 78 м'ячів. Повна статистика тут.

За кількістю поєдинків за національну команду воротар займає п'яте місце. Для того, щоб увійти в топ-3 за цим показником П'ятову необхідно зіграти ще 5 матчів - на рахунку Олега Гусєва 98 матчів, Руслана Ротаня - 100.

П'ятов знаходиться в розширеному списку збірної України на збір перед Євро-2020.

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