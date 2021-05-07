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"Вільярреал" не дозволив провести у Гданську англійський фінал Ліги Європи

Іспанський клуб витримав облогу "канонірів".

&quot;Вільярреал&quot;
Фото: EPA/UPG
"Вільярреал"
Відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи.

У Лондоні "Арсенал" не зміг ліквідувати гандикап в один м'яч, отриманий тиждень тому у Вільярреалі (1:2).

Команда Мікеля Артети марно намагалася прорвати оборону іспанського клубу. Матч завершився безгольовою нічиєю, яка вивела "Вільярреал" у фінал.

Додамо, що головний тренер "Жовтої субмарини" Унаї Емері вп'яте вивів команду у фінал Ліги Європи. Тричі його клуб здобував трофей.

Унаї Емері
Фото: EPA/UPG
Унаї Емері

49-річний іспанський фахівець з 2014 по 2016 рік виводив "Севілью" у кінцівку другого за значущістю європейського турніру. Щоразу "Севілья" вигравала. А у 2019 році Емері вийшов у фінал з "Арсеналом", але його команда поступилася землякам із "Челсі".

Огляд матчу "Арсенал" - "Вільярреал".

Значно цікавіше було в Римі, де "Рома" намагалася підтримати реноме італійських клубів і змити ганьбу результату першого матчу в Манчестері проти "Юнайтед" (2:6).

Фото: EPA/UPG

"Вовкам" це вдалося. Поєдинок знову виявився результативним і завершився перемогою підопічних Паулу Фонсеки - 3:2.

Огляд матчу "Рома" - "Манчестер Юнайтед".

26 травня матч "Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед" на польській "Гданськ-Арені" завершить сезон-2020/21 Ліги Європи УЄФА, 50-й сезон після заснування Кубка УЄФА і 12-й після заснування Ліги Європи УЄФА.

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