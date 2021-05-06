Президент ФІФА заявив про бажання ввести стелю зарплат у футболі

Мессі, Роналду і Неймару час іти з футболу.

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно поділився думкою про необхідність реформ у футболі.

"У 2000-х стало зрозуміло, що фінансове становище великої кількості клубів у Європі нестерпне. Через борги і щорічний дефіцит фінансування вони прийшли до катастрофи в середньостроковій перспективі", - цитує Інфантіно "Спорт-Экспресс" із посиланням на L'Equipe.

Функціонер вважає, що правила фінансового фейрплей могли бути недосконалими, але все ж дали позитивний результат. За цими правилами, клуби не повинні витрачати більше, ніж заробляють. Видатки на інфраструктуру не враховуються.

"ФІФА переглядає трансферну систему, тому що час надати конкретну допомогу клубам і гравцям", - додав Інфантіно.

За його словами, у ФІФА розглядають варіант з уведенням обмежень на розмір заробітної плати. Така система вже працює в інших видах спорту.