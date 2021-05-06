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Через два роки в Лізі чемпіонів знову англійський фінал

І знову одна з команд представлятиме столицю Британії.

У Лондоні відбувся півфінальний матч у відповідь Ліги чемпіонів між "Челсі" і "Реалом".

Знову, як і тиждень тому, рахунок відкрили лондонці - на 28-й хвилині це зробив Тімо Вернер - 1:0.

Тімо Вернер - 1:0
Фото: EPA/UPG
Тімо Вернер - 1:0

Але, на цьому аналогії з матчем в Мадриді і закінчуються.

Господарі в першому таймі виглядали і швидше, і небезпечніше, і креативніше свого суперника, який в основному покладався на індивідуальну майстерність і форвардське чуття свого лідера Каріма Бензема. Так, француз створив два хороших моменти, але в обох випадках надійно зіграв страж воріт Едуард Менді.

У перші 20 хвилин другої половини зустрічі всі питання про фіналіста могли знімати Мейсон Маунт, Н'Голо Канте і двічі Кай Хаверц. Однак чудова гра голкіпера гостей Тібо Куртуа зберігала інтригу в матчі.

У ці хвилини футболісти "Челсі" розривали тихохідну не тільки лінію оборону "Реала", але і опорну зону "бланкос".

Але, на 85-й хвилині виконав вирок все той же Маунт - 2:0. І 29 травня в Стамбулі зійдуться два англійські клуби - "Манчестер Сіті" і "Челсі".

Мейсон Маунт - 2:0
Фото: EPA/UPG
Мейсон Маунт - 2:0

Нагадаємо, в 2008 році також був англійський фінал, і також за участю "Челсі". Але, тоді в Москві "пенсіонери" поступилися в серії пенальті "Манчестеру Юнайтед".

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