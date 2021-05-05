Гвардіола побив рекорд Анчелотті в Лізі чемпіонів

"Манчестер Сіті" вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів, обігравши в півфіналі ПСЖ (2:1, 2:0).
Успіх до "містян" прийшов в епоху Хосепа Гвардіоли, який очолює "МанСіті" з 2016 року.
Додамо, що 50-річний іспанський фахівець провів рекордну, 63-тю гру в плей-оф ЛЧ як наставник, обійшовши за цим показником нинішнього наставника "Евертона" Карло Анчелотті (62 гри).
Most Champions League knockout games managed...— The Sack Race (@thesackrace) May 4, 2021
- Pep Guardiola: 63
- Carlo Ancelotti: 62
The Man City boss continues to break records! 🔵#MCIPSG #UCL pic.twitter.com/iwgNiReSFP
Раніше Гвардіола грав у плей-оф ЛЧ з "Барселоною" і "Баварією".