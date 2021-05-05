Гвардіола побив рекорд Анчелотті в Лізі чемпіонів

Іспанець зіграв у плей-оф ЛЧ 63-й матч як головний тренер.

Фото: Opta Graphics Хосеп Гвардіола

"Манчестер Сіті" вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів, обігравши в півфіналі ПСЖ (2:1, 2:0).

Успіх до "містян" прийшов в епоху Хосепа Гвардіоли, який очолює "МанСіті" з 2016 року.

Додамо, що 50-річний іспанський фахівець провів рекордну, 63-тю гру в плей-оф ЛЧ як наставник, обійшовши за цим показником нинішнього наставника "Евертона" Карло Анчелотті (62 гри).

Most Champions League knockout games managed...



- Pep Guardiola: 63

- Carlo Ancelotti: 62



The Man City boss continues to break records! 🔵#MCIPSG #UCL pic.twitter.com/iwgNiReSFP — The Sack Race (@thesackrace) May 4, 2021

Раніше Гвардіола грав у плей-оф ЛЧ з "Барселоною" і "Баварією".