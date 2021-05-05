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Гвардіола побив рекорд Анчелотті в Лізі чемпіонів

Іспанець зіграв у плей-оф ЛЧ 63-й матч як головний тренер.

Хосеп Гвардіола
Фото: Opta Graphics
Хосеп Гвардіола

"Манчестер Сіті" вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів, обігравши в півфіналі ПСЖ (2:1, 2:0).

Успіх до "містян" прийшов в епоху Хосепа Гвардіоли, який очолює "МанСіті" з 2016 року.

Додамо, що 50-річний іспанський фахівець провів рекордну, 63-тю гру в плей-оф ЛЧ як наставник, обійшовши за цим показником нинішнього наставника "Евертона" Карло Анчелотті (62 гри).

Раніше Гвардіола грав у плей-оф ЛЧ з "Барселоною" і "Баварією".

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